6 نصائح عشان يومك ميقفلش.. أهمها ابعد عن "الندابين" واختلى بنفسك 10 دقائق

اليوم بيبان من أوله، وكذلك اليوم العصيب يظهر من بدايته، ففى يومك تصادف أمور غريبة قد تجعله "قفيل" أو يوم عصيب، لذلك عليك أن تتخلص من احساسك بهذا اليوم تدريجيا بحيل نفسية تجعلك تستمتع بوقتك قدر الإمكان.

يوضح الدكتور محمد رمضان، أخصائى النفسية ومنسق صندوق الإدمان، أن الأفكار السلبية التى يتعرض لها الفرد يوميا، وتجعله يعانى من صعوبة يومه، ولعل أهم الأسباب التى تؤدى لمثل هذا الشعور، هى الضغوط اليومية، أو الضغوط النفسية المتراكمة، أو المشكلات والأحداث غير المتوقعة، وكذا هشاشة النفسية فى بعض الأحيان.

وقدم رمضان مجموعة من النصائح للتخلص من هذا الشعور بصعوبة اليوم:

- تجنب الندابين: أى تجنب كل من هو شخص سلبى يتسم بالسلبية الشديدة ويشكو على الدوام.

- تجنب الأشخاص السلبيين والمحبطين: والذين يمدونك بأفكار سلبية عن الواقع، ويقللون من قدراتك على اجتيازه، فالواقع يحتاج لمثابرة وجهد

- تخلص من أفكارك السلبية بعد كل مشكلة تمر بها خلال يومك أولا بأول، لا تراكم، وتحدث مع صاحب المشكلة وحاول حلها

- ابتعد عن ردود الأفعال المتهورة، وكذا المبالغ فيها، حتى لا تعيش أياما عصيبة لا يوم واحد

- اهتم بالاختلاء بنفسك خلال اليوم مدة عشر دقائق مارس فيها التفكير، التأمل، الاسترخاء والهدوء، ولا تفكر فى المشكلات

- ادخل سينما، اقرأ كتاب، قم بفعل يحلو لك وهواية كثيرا ما تهملها رغم حبك لها

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