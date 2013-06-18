محمد عبده: محمد عساف صاروخ وهو يستحق الفوز

على مائدة العشاء التي أقامها "فنّان العرب" محمد عبده على شرف إبراهيم العثيمين واللواء فهد الغامدي وحضرها صديقه الحميم الشاعر فهد السعيّد والمطرب صالح خيري وضابط الإيقاع عمر شلاح والزميل علي فقندش وكاتب السطور من "سيدتي" و"سيدتي نت"، دارت أحاديث حول ذكريات الفنّان محمد عبده مع الشيخ الجليل محمد بن صالح العثيمين.

استعدادات السفر إلى بيروت

وبعد تناول العشاء، ووداعه لضيفيه، كان ابنه بدر قد جهّز طاولة لعب "البلوت". وكعادته اتّخذ من صديقه فهد شريكاً في اللعب، فهما متناغمان ولا يُغلبان، بينما اتّخذ عمر شلاح من عبد الرحمن محمد عبده شريكاً له، ثمّ تبادل الكرسيّ معه بدر محمد عبده ليكون شريكاً لعمر شلاح.

اغتنمنا فرصة فوز محمد عبده وفهد السعيد على خصميهما عمر وعبد الرحمن، فهمسنا بأذن الفنان محمد عبده، سائلينه: "ما رأيك بغناء الفلسطينيّ محمد عسّاف لأغنية "أبعاد"؟. فقال: "واااووو. صاروخ أذهلني.. وهو يستحقّ، فصوته مميّز وأداؤه رائع".

وقد أكّد لنا فنّان العرب حضوره الحفلة الختاميّة لـ "أرب أيدول"، ليقطع على الجميع كلّ التكهّنات والاجتهادات، مشيراً إلى أنّ فرقته ستسبقه إلى بيروت لتنفيذ البروفات، بينما هو سيُنهي بعض الالتزامات والتسجيل في السوتديو الخاصّ به، قبل أن يلحق بهم في نفس اليوم أو اليوم التالي.

حفل "روتانا" في العيد

وكان قد سبق لنا أن التقينا، على هامش حفلة زفاف حفيدة شقيقته، الأستاذ عبد الإله المالكي، وهو أحد المعجبين بالفنّان محمد عبده، ومن المشرفين على صفحته الخاصّة على "فيس بوك"، فقال إنّه ومجموعة من الشباب اتّفقوا على إطلاق "هاشتاغ" وحملة من خلال "تويتر"، يطلبون فيها من "روتانا" بثّ حفلة الفنّان محمد عبده التي ستُقام في دبي، بتاريخ 26 يونيو/حزيران الجاري، مباشرة على الهواء.

وهم يرون أنّ من حقّ جمهور فنّان العرب، الذي لا يستطيع الذهاب إلى دبي لحضور الحفلة مباشرة من مسرح مركز دبي التجاريّ العالميّ، مشاهدة فنّان العرب في حفلة العودة، عبر البثّ المباشر. ومن غير المعقول أن تقتصر رؤية فنّان العرب، وهو يعود إلى المسرح، بعد الوعكة الصحيّة التي ألمّت به، قبل حوالى ثلاث سنوات، وبعد أن منّ الله عليه بالشفاء، على مجموعة من النّاس الذين يستطيعون السفر إلى دبي. وطلب محبّو الفنّان محمد عبده من "سيدتي" التوّسط والحديث مع سالم الهندي رئيس شركة "روتانا"، بعد أن فشلوا في التواصل معه عبر صفحته على "فيس بوك".

وقد حاولنا الاتصال هاتفيّاً بسالم الهندي لننقل إليه رغبة بعض جمهور الفنّان عبده ببث الحفلة، فردّ على هاتفه أحد الأشخاص، وأخبرنا أنّه في اجتماع، وسيتّصل بنا لاحقاً. ثمّ كرّرنا الاتصال، وأتبعناه برسالة نصيّة، طلبنا فيها الردّ على اتصالنا للأهميّة. لكنّنا لم نتلقَّ منه أيّ ردّ.

وفي وقت لاحق، علمنا من أحد المقرّبين المتابعين لتنظيم الحفلة أنّ من الصعوبة بمكان بثّ الحفلة مباشرة، لأنّ المسؤول عن تنظيم الحفلة شركة متخصّصة، وأنّ الحفلة سيتمّ بثّها في أيّام عيد الفطر المبارك.

حديث في الرياضة

وكانت مناسبة لسؤال عبده عن تصريحه الأخير لبرنامج "صدى الملاعب"، وقوله إنّه كان اتحاديّاً، ولما كبر تحوّل إلى تشجيع النادي "الأهلي"، ما أثار حفيظة الاتحاديين. فقلنا له: "يبدو أنّ تصريحك أغضب الاتحاديين ومشجّعي نادي الاتحاد"، فقال: "لم أقلْ شيئاً مخالفاً للواقع، فعندما كنت في عمر هذا الصبي (أشار لطفل دون العاشرة ينتظر التقاط صورة له مع محمد عبده) كنت أشجّع نادي "الاتحاد" لأنّه لم يكن غيره موجوداً، ولمّا كبرت، وعرفت ماهيّة كرة القدم، تحوّلت إلى تشجيع النادي "الأهلي"، وهذه ميول شخصيّة".

قلنا له: علماً إنك غنيت لنادي "الإتحاد" ثلاث أغنيات ولم تغنّ لنادي "الأهلي". فنظر إلى أحد الرياضيين الاتحاديين على يمينه وقال: " ويا ليت عاجبكم".