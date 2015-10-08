محمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزيان في الشهيد محمد خلفان السيابي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء في الشهيد البطل محمد خلفان عبدالله السيابي الذي ارتقى إلى ربه شهيدا مدافعا عن الحق والشرعية والعدالة في اليمن الشقيق.

فقد قام سموهما بزيارة مجلس عزاء الشهيد بمنطقة الشامخة في أبوظبي يرافقهما سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي .

وأعرب سموهما لأسرة وذوي الشهيد عن صادق عزائهما ومواساتهما .. راجين الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه و يسكنه جنات النعيم و يلهم ذويه وزملاءه في قواتنا المسلحة الباسلة جميل الصبر وحسن العزاء إنه قريب سميع مجيب الدعاء .." إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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