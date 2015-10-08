محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في شهداء الوطن البواسل

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " واجب العزاء في الشهيد البطل خميس راشد عبدالله العبدولي الذي ارتقى إلى ربه شهيدا مدافعا عن الحق والشرعية والعدالة في اليمن الشقيق.

فقد قام سموه صباح اليوم - يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي و معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي - بزيارة مجلس عزاء الشهيد في منطقة الخليبية في إمارة الفجيرة حيث أعرب سموه لأسرة وذوي الشهيد عن صادق عزائه ومواساته .. راجيا الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه و يسكنه جنات النعيم و يلهم ذويه وزملاءه في قواتنا المسلحة الباسلة جميل الصبر وحسن العزاء إنه قريب سميع مجيب الدعاء .." إنا لله وإنا إليه راجعون ".

وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه مجلس عزاء الشهيد البطل يوسف سالم علي محمد الكعبي في منطقة مضب في إمارة الفجيرة الذي قضى مدافعا عن الحق والشرعية في اليمن الشقيق.

وأعرب سموه لأسرة وذوي الشهيد عن صادق عزائه ومواساته .. داعيا الله الغفور الرحيم أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته و يسكنه مع الأبرار والصديقين وأن يلهم أسرته ومحبيه وزملاءه في قواتنا المسلحة الباسلة جميل الصبر وحسن العزاء .." إنا لله وإنا إليه راجعون ".

كما قدم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واجب العزاء في الشهيد البطل علي خميس سليم عايد الكتبي وذلك خلال زيارة سموه الى مجلس عزاء الشهيد الراحل في منطقة الظاهر الجديدة في مدينة العين ظهر اليوم .

وقد أعرب سموه لأسرة وذوي الشهيد عن صادق عزائه ومواساته مبتهلا الى الله الواحد الأحد أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه وشهداء الوطن فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح في قواتنا المسلحة الباسلة جميل الصبر وحسن العزاء - إنا لله وإنا إليه راجعون.

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