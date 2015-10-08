لجنة الأخلاقيات توقف «جوزيف بلاتر» عن مهام رئاسة الفيفا

قررت الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات برئاسة هانز يواكيم إيركت، إيقاف مؤقت بحق رئيس FIFA جوزيف س. بلاتر، ونائب رئيس FIFA ورئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA ميشيل بلاتيني، وأمين FIFA العام جيروم فالكي (الذي وضعه مشغله FIFA أصلاً في إجازة) لمدة 90 يوماً. وقد يتم تمديد هذه العقوبات لفترة إضافية لا تزيد عن 45 يوماً.

وقال بيان للفيفا، إنه تم إيقاف النائب السابق لرئيس FIFA تشونج مونج-جون لمدة ست سنوات وتغريمه بمبلغ 100 ألف فرنك سويسري.

وأضاف البيان، أنه خلال هذه الفترات، يُحظر على الأشخاص المذكورين المشاركة في أية أنشطة ذات صلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي. وتدخل هذه العقوبات حيّز التنفيذ فوراً.

تأتي هذه القرارات على خلفية التحقيقات التي تجريها غرفة التحقيقات التابعة للجنة الأخلاقيات. ويرأس الغرفة الدكتور كورنيل بوربيلي. ويضطلع روبرت توريس بالتحقيق في قضية جوزيف س. بلاتر، وتقوم فانيسا ألارد بالتحقيق في قضية ميشيل بلاتيني.

يُذكر أنه تم فتح التحقيقات بحق المسؤول الكروي الكوري الجنوبي تشونج مونج-جون في يناير/كانون الثاني 2015 بناءاً على ما توصّل إليه التقرير الخاص بالتحقيقات في منح استضافة كأس العالم FIFA بنسختي 2018 و2022. وقد خلُص التقرير إلى إدانته بانتهاك المادة 13 (القواعد العامة للسلوك) والمادة 16 (السرية) والمادة 18 (وجوب التصريح والتعاون وإرسال التقارير) والمادة 41 (تعهّد الأطراف بالتعاون) والمادة 42 (التعهد العام بالتعاون) من قانون أخلاقيات FIFA.

ولن تكون لجنة الأخلاقيات قادرة على التعليق على تفاصيل القرارات إلى أن تصبح نهائية، بسبب بنود المادة 36 (السرية) الخاصة بقانون أخلاقيات FIFA.