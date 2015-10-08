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بالفيديو: طفل يغنى داخل رحم أمه

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بالفيديو: طفل يغنى داخل رحم أمه بالفيديو: طفل يغنى داخل رحم أمه
سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية الضوء على مثير لطفل يغنى فى رحم أمه، حيث أظهر الفيديو تجاوب الطفل مع سماع الأغانى وهو فى عمر 16 أسبوعا ويحرك شفتيه ولسانه.

وكانت الأم تقوم بتشغيل الموسيقى الأوبيرالية عبر الموبايل بجانب بطنها حتى يسمع جنينها، وذلك عند عمر 10 أسابيع وحتى عمر 39 أسبوعا.

وقال أطباء الأطفال من معهد ماركيز فى برشلونة إن الأجنة لديها قدرة على الاستماع وكشف الأصوات داخل الرحم عند عمر 18 أسبوعا.

ووجدت الدكتورة ماريسا لويز، أن الجنين يستجيب للموسيقى عند بلوغ 4 أشهر أى 16 أسبوعاً، حيث تكون أذناه مكتملة النمو وقادرة على تمييز الأصوات.

وأضاف الأطباء أنهم كانوا يعتقدون أن الطفل يكون قادرا على السمع وتمييز الأصوات عند بلوغ 18 أسبوعا، لكن هذا الفيديو حطم كل المعتقدات السابقة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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