فى خطوات.. كيف تقنع طفلك بارتداء النظارة الطبية

لا يوجد طفل بالعالم يحب ارتداء النظارة الطبية، يعانى الأبوان خلال إقناعه بارتدائها للحفاظ على بصره، وكثير من الأطفال يعانون ضعف البصر ومشاكل إبصار يولدون بها، وقد تتطور إلى حد فقدان بصرهم فى سن صغيرة فى حال إهمال علاجها وارتداء النظارة الطبية.

لا شك أن الطفل يعانى من أزمة نفسة بسبب ارتداء النظارة رغما عنه، هذا ما أكده الدكتور محمد رمضان أخصائى النفسية ومنسق صندوق مكافحة الإدمان، موضحا أن الطفل الصغير لا يمكنه الوعى الكامل وتفهم المشكلة المرضية التى يعانيها، وتزيد مشكلته بين زملائه الصغار الذين لا يرتدى أغلبهم النظارات الطبية، ويستطيعون الجرى والركض والنط بشكل طبيعى دون التقيد بنظارة، أو يعانى من سخريتهم فى بعض الأحيان.

ولذا على الأبوين ألا يقللا من حجم مشكلة الطفل مع النظارة، وعليهما إقناعه بها ببعض الحيل النفسية:

- إذا كنت ترتدى نظارة طبية فطفلك لن يجد مشكلة فى ارتدائها، وإن حدثت اجعله يفخر بأنه يشبه والده الذى يحبه

>- إذا كنت لا ترتد نظارة طبية، فقص عليه حالات قريبة منه ارتدت النظارة فى الصغر وخلعتها بعد انضباط نظرها

>- اجعله يختار نظارته الطبية بنفسه، ولتكن ملونة وذات ألوان مبهجة، ومن محل متخصص فى نظارات الأطفال

>- ضعه وضع نفسك فى اختبار على الدوام، وتباريا فى رؤية الأشياء بوضوح، وإذا لم يرها جيدا اقنعه بارتداء النظارة كى يتمكن من رؤيتها فى المستقبل

>- اجعل طبيبه يحدثه عن أهميتها، وعن مدى قدرتها على علاج عينيه

>- قم بتصويره صورا فوتوغرافية جميلة للغاية وهو يرتديها، وفاجأه بها

>- لا تعنفه إذا ما أوقع النظارة، أو حاول للعب والركض بها، أخبره فقط أن يحافظ على سلامته