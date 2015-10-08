ممارسة الرياضة 30 دقيقة يومياً تقلل فرص الإصابة بالربو

كشفت دراسة حديثة نشرت فى المجلة الطبية البريطانية لبحوث الجهاز التنفسى البحوث، أن ممارسة الرياضة لأكثر من 30 دقيقة يومياً تقلل من فرص الإصابة بالربو.

ولتأكيد نتائج الدراسة حلل الباحثون مستويات النشاط البدنى لحوالى 643 مشاركاً يعانى من الربو، ووجد الباحثون أن المشاركين الذين مارسوا الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً بشكل منتظم أقل عرضة لظهور أعراض الربو بنسبة الضعف.

وأوضح المؤلف الرئيسى سيمون بيكون، الأستاذ بقسم العلوم فى جامعة كونكورديا فى مونتريال، كندا، أن 30 دقيقة فقط يومياً من المشى، وركوب الدراجة، واليوجا يمكن أن تؤدى إلى انخفاض كبير فى أعراض الربو.

وأشار الباحثون إلى أن الربو مرض مزمن يواجه فيه الشخص هجمات متكررة من ضيق التنفس والصفير، ويترتب عليه تضخم الرئة، مما يسبب له ضيق وتقييد تدفق الهواء داخل وخارج الرئتين.

>وأضاف الباحثون أنه لا يمكن الشفاء من الربو، ولكن يمكن السيطرة عليه عن طريق بعض الأدوية والممارسات الصحية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن هناك 235 مليون شخص يعانون حاليا من الربو فى جميع أنحاء العالم، حيث إن هناك حوالى 3 ملايين شخص مصاب بالربو فى كندا، و60٪ منهم لم يكونوا قادرين على السيطرة على أعراضه.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الامريكى “Medical News Today”.

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