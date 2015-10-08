بالفيديو.. معجزة طبية.. إعادة توصيل رأس طفل انفصل فى حادث سيارة

كان الطفل جاكسون تايلور، 16 شهرا برفقة أمه وأخته البالغة 9 أعوام مسافرين على متن سيارة العائلة، لكنهم تعرضوا لحادث مروع باصطدام سيارتهم بأخرى كانت تسير بسرعة 70 كيلومتراً فى الساعة.

تسببت الحادث الذى حصل فى بريزبن عاصمة ولاية كوينزلاند باستراليا، فى فصل رأس الرضيع عن عنقه، مما وضعه فى حالة صحية الموت مؤكد فيها بنسبة 100%.

حدثت المعجزة على يد فريق طبى تمكن من إعادة الرأس لمكانه خلال عملية استغرقت 6 ساعات، وقاد الفريق الطبى الجراح غيوف آسكن، شيخ جراحات العمود الفقرى، والرائد فى حقل هذه الجراحات الدقيقة، والذى وصف تلك الحالة بأنها الأسوأ فى حياته المهنية.

اعتمدت العملية الدقيقة على إعادة توصيل الرأس باستخدام أسلاك وجزء صغير من أحد أضلاع الطفل.