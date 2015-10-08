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خايفة منه.. العبى.. الرياضة قبل الحمل تقلل الاكتئاب وآلام الظهر

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خايفة منه.. العبى.. الرياضة قبل الحمل تقلل الاكتئاب وآلام الظهر خايفة منه.. العبى.. الرياضة قبل الحمل تقلل الاكتئاب وآلام الظهر
آلام الحوض أمر شائع لدى النساء الحوامل، ويرتبط أحيانا بالشعور بالعجز والاكتئاب، وارتفاع معدل الإجازات المرضية أثناء وبعد الحمل على حد سواء.

وأظهرت دراسة علمية جديدة أن ممارسة الرياضة قبل الحمل يمكن أن تساعد على التقليل من الألم وتقضى على الاكتئاب خلال الحمل وبعد والولادة.

ووجدت الدراسة التى نشرت فى الدورية البريطانية للطب الرياضى، أن الرياضة مثل الركض وألعاب الكرة والتمارين الرياضية لمدة تصل إلى خمس مرات فى الأسبوع قد تكون مفيدة للغاية للسيدات.
>وأوضح الباحثون أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تزيد من اللياقة البدنية وتعزز صحة القلب والأوعية الدموية، والقوة العضلية والمرونة، ومنع البدانة.

وأشار الباحثون إلى أن التمارين الرياضية تؤدى إلى إنتاج الأندورفين، مما قد يقلل من الحساسية للألم وينتج مشاعر الاسترخاء.

وأضاف الباحثون أن ممارسة الرياضة قبل الحمل تحد من انخفاض آلام الظهر، ولكن الممارسة أثناء الحمل تقلل أيضاً من خطر حدوث مضاعفات.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الامريكى “Medical News Today”.
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مصر 365