للحوامل 5 نصائح لحمايتك من أضرار التغيرات المناخية ونزلات البرد

يسبب انخفاض درجات الحرارة بصورة مفاجئة الإصابة ببعض الأمراض والأضرار الصحية مثل أدوار البرد ونزلات الإنفلونزا وخاصة للحوامل، حيث تتأثر مناعة المرأة أثناء الحمل وتكون أكثر عرضة من غيرها للإصابة بالإنفلونزا.

أهم النصائح والإرشادات التى يجب على الحامل مراعاتها لوقاية من البرد

حول ذلك يقول دكتور عمرو حسن، مدرس النساء والتوليد بطب قصر العينى، إن هناك بعض النصائح والإرشادات التى ينبغى على النساء الحوامل مراعاتها فى ظل التغيرات المناخية وهى كالآتى":

1) محاولة تجنب الخروج من المنزل قدر المستطاع لتجنب التيارات الهواء الباردة.

2)غلق نوافذ المنزل لحمايته من التعرض للأتربة والغبار فى حالة العواصف الترابية خاصة النساء اللاتى يعانين من أزمة قلبية أو حساسية صدرية.

3)شرب قدر كاف من المياه والسوائل حيث يفضل شرب كوب من الماء الدافئ المضاف إليه الليمون وملعقة عسل أبيض معلوم المصدر لتقوية جهاز مناعة الجسم.

4)الاهتمام بتناول الغذاء الصحى والمتوازن لزيادة مناعة الجسم ومقاومة الأمراض والعدوى.

>5)الابتعاد عن التواجد بأماكن التدخين.

وأضاف د. عمرو قائلا "يفضل للنساء الحوامل العاملات ضرورة وضع منديل مبلل أو وضع كمامة على الأنف والفم للحماية من التعرض للأتربة".

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