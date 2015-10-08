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رشق حافلة منتخب صربيا لكرة القدم بالحجارة في العاصمة الألبانية

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رشق حافلة منتخب صربيا لكرة القدم بالحجارة في العاصمة الألبانية رشق حافلة منتخب صربيا لكرة القدم بالحجارة في العاصمة الألبانية

واصل الجهاز الفني المؤقت للأهلي بقيادة عبد العزيز عبد الشافي ومحمد عبد العظيم العمل على الجانب البدني للاعبي الفريق في اليوم الثاني من التدريبات.

وفي المران الأول لزيزو يوم الأربعاء ركز الجهاز الفني على النواحي البدنية للفريق بالإضافة للتدرب على اللعب تحت ضغط.

وبدأ مران الأهلي الصباحي ليوم الخميس بمحاضرة قصيرة من زيزو للاعبي الفريق ثم بدأت التدريبات البدنية.

وشهد المران فقرة تدريبية قاسية لحراس المرمى بدون شريف إكرامي المتواجد مع منتخب في الإمارات وبعدها تقسيمة بين اللاعبين.

وتعرض الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق لكدمة في اليد بعد كرة مشتركة في التقسيمة لكنه استأنف المران بشكل طبيعي.

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