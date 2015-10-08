دونجا: سامباولي مرجعية مثل مورينيو وجوارديولا

خلال اليومين الماضيين دخل دائرة المرشحين لمنصب المدير الفني الجديد للأهلي أكثر من اسم لخلافة فتحي مبروك الذي رحل عن تدريب المارد الأحمر بعد الخروج الإفريقي.

الموسم الماضي كان للأهلي تجربة بالتأكيد لا يود جمهوره في تكرارها مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو الذي على الرغم من نجاحه في التتويج ببطولتي السوبر المحلي والكونفدرالية إلا أنه ساهم بشكل كبير في فشل الفريق في الاحتفاظ بلقب الدوري.

FilGoal.com استعرض السير الذاتية لأغلب المرشحين لتدريب الأهلي والذين طرحت أسمائهم على مجلس الإدارة.

البرازيلي فييرا والبلجيكي ليكنز خارج السباق حتى الآن نظرا لأن الثنائي لم يتفاوض معهما الأهلي.

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من بين المرشحين لتدريب الأهلي فإننا نلاحظ باستثناء توماس شاف فإن السير الذاتية لأغلب هؤلاء كمديرين فنيين ليست كبيرة بل وأن أغلبهم لم ينجح مع ناد كبير وأبرز ما حققه كان مع أندية الوسط أو منتخبات الناشئين والشباب مثل كيروش وباكيتا.

أيضا ترى أن الشخصية الضعيفة وعدم إحكام القبضة على اللاعبين متوفرة في 3 مدربين على الأقل هم كيروش وبيسيرو ولوبيز كارو والذين لديهم سوابق كثيرة مع اللاعبين أو الإدارات في عدم السيطرة على الجو العام في غرف الملابس.

العمل داخل القارة الإفريقية أيضا بالكاد معدوم لديهم باستثناء كيروش وباكيتا اللذان عملا مع منتخبي جنوب إفريقيا وليبيا على الترتيب.

بالنسبة للرواتب فإن توماس شاف وكارلوس كيروش وباكيتا أصحاب السير الذاتية الأفضل نوعا ما من البقية يتقاضون رواتب عالية ربما من الصعب على إدارة الأهلي تحملها، شاف يتقاضى 2 مليون يورو، كيروش يتقاضى 2 مليون دولار أما باكيتا فهو يتقاضى مليون ونصف دولار سنويا.

ومع تصريحات متضاربة بين رئيس النادي وأعضاء المجلس حول خروج جوزيه من الترشيحات وبقائه فإنه حتى الآن وفقا للمعايير الأربعة الماضية فله الأفضلية حتى الآن.