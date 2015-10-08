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ميدو ينهي معسكر الإسماعيلي بدبي.. ومحاولات لمواجهة السنغال الأوليمبي

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ميدو ينهي معسكر الإسماعيلي بدبي.. ومحاولات لمواجهة السنغال الأوليمبي ميدو ينهي معسكر الإسماعيلي بدبي.. ومحاولات لمواجهة السنغال الأوليمبي

يحاول الإسماعيلي تنظيم مباراة ودية مع منتخب السنغال الأوليمبي الذي كان من المفترض أن يلتقي مع منتخب الأول قبل أن تلغى المباراة.

وكان المصري قرر عدم المشاركة في المباراة الودية بعد علمه بأن السنغال أتت للإمارات بالمنتخب الأوليمبي وليس بالمنتخب الأول كما كان الاتفاق.

و قرر أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي إنهاء معسكر فريقه الإعدادي المقام في الإمارات مبكرا والعودة إلى مصر.

وأكد ميدو لـ FilGoal.com "السبب في إنهاء المعسكر مبكرا هو رغبة النادي في عودة الفريق قبل بداية الدوري بـ10 أيام على الأقل، بالإضافة لأن عدد كبير من اللاعبين لم يستطع السفر بسبب الإجراءات".

ميدو كان قد أبدى ارتياحه من أداء اللاعبين في المعسكر الإعدادي، وأكد أنهم أظهروا وعيا تكتيكيا كبيرا.

وكان الإسماعيلي قد فاز بهدف نظيف على فريق الفجيرة في أولى المباريات الودية للفريق خلال معسكره التدريبي بدبي.

وكان محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي قد سبق وأكد لـFilGoal.com أن هناك صعوبة في توفير مباريات ودية قويه وهناك تفكير في إنهاء المعسكر قبل موعده المقرر.

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