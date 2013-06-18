باترسون: الارتقاء بمعايير جودة الشركات يزيد تنافسية المنتجات ويدعم الاقتصاد المصري

كتب : أ ش أ منذ 7 دقائق

أكدت السفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون، على أهمية التطور والارتقاء بمعايير الجودة المطبقة في الشركات المصرية لتقابل مثيلتها الدولية، مما يعمل على زيادة تنافسية المنتجات المصرية وخلق بيئة ملائمة للنجاح وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي من الممكن أن تلعب دورا حيويا في دعم الإقتصاد المصري وجلب الرخاء لمصر.

وأشارت باترسون، في كلمتها خلال الاحتفالية التي نظمتها الوزارة ممثلة في المعهد القومي للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامج الجائزة القومية للتميز في الجودة، إلى أن خوض غمار التنافس مع الشركات الدولية العريقة يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية في الارتقاء بجودة منتجاتها ومن ثم زيادة فرص تواجد المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأوضحت السفيرة، أن إطلاق مبادرة الجائزة القومية للتميز، تأتي في إطار حرص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على التعاون البناء والمستمر مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات المصرية إلى جانب المساهمة في توفير فرص التدريب المهني بما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتلبية احتياجات الصناعة من مختلف أنماط المهارات بما يكفل تعزيز الإنتاجية والتنافسية.

من جانبه، قال الدكتور حسن عبدالمجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن الهدف من إطلاق يرنامج الجائزة القومية للتميز في الجودة الارتقاء بتنافسية المنتجات والخدمات المصرية وتعزيز ونشر الوعي بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة والابتكار والتميز لدى المنشآت والمستهلك المصري.

وأضاف أنه يهدف إلى تشجيع وزيادة المنافسة في مجالات جودة السلع والخدمات لدى المنتجين والمصدرين، فضلا عن تشجيع الابتكار كوسيلة للتنافس الفعال وتشجيع تبادل الخبرات المتميزة بين المنشآت الصناعية.

ولفت عبدالمجيد إلى أن الهيئة ستقوم بتقديم الدعم الفني اللازم للشركات الفائزة لمساندتها في ترشحها للجوائز العربية للجودة المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.