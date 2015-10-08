افتتاح معرض فني لإبداعات المحاربين القدماء في ذكرى انتصارات أكتوبر

افتتح اللواء أركان حرب مجدى الغرابلى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فعاليات المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين من الدول الشقيقة والصديقة وعدد من قدامى محاربى وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، وذلك تزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

> يضم المعرض منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات والأجهزة التعويضية ، وذلك ضمن الأنشطة المختلفة التى تقدمها جمعية المحاربين القدماء لرعاية أعضائها من قدامى المحاربين وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وإكتشاف مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتشجيعها وتوفير المدربين وأماكن التدريب والخامات الأساسية اللازمه لتلك المهارات وإقامة المعارض للمشاركة فى تسويق منتجاتهم عرفاناً بما قدموه من تضحيات من أجل رفعة وكرامة مصرنا الغالية.

> ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه لإستقبال الجمهور خلال المدة من الثامن وحتى الثامن عشر من شهر أكتوبر الحالى.