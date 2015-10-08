المنتخب العسكري يتأهل لنهائي اليد ويلعب على المركز الثالث لبطولة القدم

تأهل منتخب مصر العسكرى لكرة اليد إلى نهائى بطولة العالم العسكرية السادسة بكوريا الجنوبية بعد فوزه اليوم على منتخب لوتوانيا العسكرى بنتيجة (38) هدف مقابل (24) فى مباراة الدور قبل النهائى للبطولة بعد مبارة قوية وحماسية أجريت بينهما اليوم على ملاعب مدينة يونج صن بكوريا الجنوبية ليواجه المنتخب المصري نظيره القطرى فى المبارارة النهائية لبطولة العالم العسكرية.

> كما تأهل المنخب العسكرى لكرة القدم إلى المربع الذهبى بعد خسارته أمام البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد أحرزه اللاعب أحمد شديد قناوى فى الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، وبذلك يتعادل المنتخب المصرى مع نظيره العمانى بتسع نقاط لكل منهما ، ليتأهل المنتخب العمانى إلى المباراة النهائية بفارق الأهداف مع مصر وينافس المنتخب المصرى منتخب كوريا الجنوبية صاحب الأرض على المركزين الثالث والرابع فى البطولة .

> فى حين حصل اللاعب محمد سامى بطل المنتخب العسكرى للسباحة على الميدالية الفضية فى سباق 100 متر حرة ، ويحقق لمصر الميدالية الثالثة فى بطولة العالم العسكرية .