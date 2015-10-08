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بالصور.. «أمن السويس» ضبط مصنع للمنظفات بدون تراخيص

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بالصور.. «أمن السويس» ضبط مصنع للمنظفات بدون تراخيص بالصور.. «أمن السويس» ضبط مصنع للمنظفات بدون تراخيص

أعلنت مديرية أمن السويس، عن نجاح ضباط مباحث ، من ضبط، المدعو “محمود. م”، 60عامًأ- نجار، وذلك لإدارته مصنع “بدون ترخيص”، لتصنيع سائل المنظفات، بالعقار الذي يسكنه بمساحة 100 متر، حيث تم ضبط:” 10 براميل بداخلهم صابون سائل تزن جميعها حوالي  ”طن ونصف” مُجهزة للتعبئة، و97 عبوة زنت الواحدة 5 لتر، بإجمالي 485 لتر، وعليها علامات تجارية مزورة- 202 عبوة و6 جراكن  زنت الواحدة 100لتر، بإجمالي 600 لتر، بدون بيانات- وعدد 465 عبوة  فارغة مُختلفة الأحجام”.

وتم ضبط خامات التصنيع، وهي عبارة عن:” عدد 5 كيلو مسحوق أبيض اللون- عدد 10كيلو صودا كاوية- عدد  5كيلو زهرة زرقاء- عدد 30 كيلو ملح داخل عبوات مُختلفة- عدد 2 زجاجة مُعَطِرْ كبيرة الحجم- وعدد 1000 استيكار لعلامة تجارية إنتاج أكتوبر 2015م”.

وإعترف المتهم عند مواجهته، بإدارته للمصنع “بدون ترخيص”، لتصنيع سائل المنظفات، لبيعها والتربح منها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7839 لسنة 2015 جنح قسم الأربعين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال قسم التموين.

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