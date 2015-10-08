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ضبط هاربين من السجن و8445 مُخالفة مُرورية في السويس

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ضبط هاربين من السجن و8445 مُخالفة مُرورية في السويس ضبط هاربين من السجن و8445 مُخالفة مُرورية في السويس

صورة ارشيفية

تمكنت قوات الأمن في السويس، من ضبط  المدعو “محمد. س”، 35 عامًا- عاطل، و الهارب من سجن ليمان أبو زعبل، وذلك أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011م، والمحكوم عليه فيها بالسجن المُشدد لـ6 سنوات “مخدرات”.

وتمكنت الحملة، من ضبط المدعو “سمير. م”، 33 عامًا، والمقيم بـقسم شرطة الأربعين، والهارب من سجن ليمان أبو زعبل، أثناء أحداث  يناير 2011م، والمحكوم عليه بالسجن المشدد لـ5 سنوات “اختلاس”، كما تم ضبط  عدد 13 مُتهم من أصل 1018 هارب، تم ضبطهم في أحكام مختلفة تتراوح  من 6 أشهر حتى 15 سنة، والتي تنوعت ما بين: ” تبديد – سرقة – سلاح ناري – سلاح أبيض” .

كما تم ضبط  8445 مُخالفةٍ مرورية متنوعة، ما بين:” رادار- بدون رخص تسيير – حزام أمان – تليفون محمول – تسليب حمولة – أمن ومتانة “، و104 دراجات بُخارية.

وقامت المديرية بحملةٍ مُرورية بكمين العين السُخنة، طريق “السويس- الزعفرانة”، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحة في السويس “معمل السموم والمخدرات”، وذلك للكشف على قائدي المركبات، وضبط متعاطي المواد المُخدرة، وأسفرت الجهود عن فحص عدد 24 عينة عشوائية للسائقين، وتم ضبط  عدد 8 حالات إيجابي.

ويذكر أن اللواء جمال عبدالبارئ، مدير أمن السويس، قد أصدر تعليماتٍ بخروج حملاتٍ مُكبرةٍ لمُختلف الإدارات الأمنية، والبحث الجنائي بقيادة العميد محمد والي، وبمشاركة العميد محمد شرباش، رئيس البحث الجنائي، وضباط مباحث الأقسام، لضبط الخارجين عن القانون، وحماية المنشآت العامة والخاصة، وضبط التشكيلات العصابية.

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