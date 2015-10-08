التعليم تبدأ تطبيق الغياب الإلكترونى على طلاب الثانوية الأحد المقبل

أكد الدكتور عماد الوسيمى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة ستبدأ الأحد المقبل تطبيق منظومة الغياب الإلكترونى على طلاب الثانوية العامة وتفعيل قرار درجات السلوك والحضور.

وأضاف رئيس قطاع التعليم العام فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن تطبيق الغياب الإلكترونى على الطلاب يستلزم تطبيق لائحة الانضباط السلوكى على الطلاب والتى صدر بها لقرار الوزارى رقم 179 لسنة 2015، موضحا أن الوزارة تتلقى الغياب الإليكترونى للطلاب من المدارس بصفة يومية.

الجدير بالذكر أن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، اعتمد القرار الوزارى رقم 357 لسنة 2015، والخاص بضوابط تطبيق درجات المواظبة والسلوك على طلاب الثانوية العامة، كما تم تعميمه على المديريات التعليمية.