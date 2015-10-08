البابا تواضروس يبدأ رحلته للولايات المتحدة بتكريم قنصل مصر بواشنطن

بدأ البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رحلته الرعوية بالولايات المتحدة الأمريكية، بتكريم المستشارأيمن الدسوقى قنصل مصر بواشنطن، حيث قدم له البابا هدية تذكارية من الايقونات والصور القبطية.

كان البابا قد وصل إلى مطار اتلانتا بجنوب الولايات المتحدة أمس فى مستهل زيارته الرعوية الأولى واستقبله القنصل المصرى بالمطار، مع عدد من الآباء الأساقفة هم الأنبا سرابيون أسقف لوس انجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواى والأنبا يوسف أسقف جنوب امريكا والأنبا مينا أسقف ميسساجا كندا والأنبا ديفيد أسقف نيويورك والأنبا يوسف أسقف بوليفيا والأنبا مايكل الأسقف العام لفرجينيا والأنبا كاراس النائب البابوى بأمريكا والأنبا اكليمندس الأسقف العام مونتريال كندا وبعض الآباء الكهنة بأمريكا.

يذكر أن هذه هى المرة الأولى التى يزور فيها البابا الولايات المتحدة الأمريكية منذ تنصيبه "بطريرك" فى نوفمبر 2012 ورافقه فى الزيارة وفد تكون من الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية والأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس عزبة النخل والقس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل سكرتيرى البابا.

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