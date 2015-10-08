وزير الطيران: وصول 85% من الحجاج المصريين إلى أرض الوطن

صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، بأن إجمالى الحجاج العائدين إلى أرض الوطن بنهاية رحلات اليوم الخميس وصل إلى نسبة 85% من إجمالى الحجاج المصريين المتوقع نقلهم فى مرحلة العودة، حيث نقلت مصر للطيران 58 ألف راكب على متن 240 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة كما نقلت الخطوط السعودية 28 ألف حاجا على متن 107 رحلات جوية بخلاف رحلات الطيران الخاصة.

وأكد كمـال أن الجسر الجوى يسير بانتظام تام حتى الآن ولا يوجد أى معوقات فى التشغيل بفضل التنسيق والتعاون المستمر بين كافة الجهات العاملة بوزارة الطيران المدنى وشركاتها مع وزارات السياحة والداخلية والصحة والمالية والسلطات السعودية.

وأشار كمال إلى أنه من المقرر أن تصل آخر رحلات "مصر للطيران" من جدة يوم 11 أكتوبر الحالى ومن المدينة المنورة يوم 15 أكتوبر، بينما تصل آخر رحلات الخطوط السعودية يوم 12 أكتوبر الحالى.

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