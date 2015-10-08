6 أحكام بالبراءة تنقذ رئيس الحكومة و3 وزراء من العزل والحبس

أنقذت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار على سكر 3 وزراء ورئيس الوزراء من العزل والحبس فى جنح أقامها مواطنون ضدهم، لعدم تنفيذهم أحكام قضائية وتصدى المكتب الفنى للهيئة برئاسة المستشار أحمد عرفة لـ 6 جنح.

الجنحة الأولى أقامتها المواطنة رسمية بدر ضد وزير التربية والتعليم برقم 30611 لسنة 61 ق لعدم تنفيذ الوزير للحكم الصادر بإلغاء قرار نقلها، وقضت محكمة جنح دار السلام بعد مرافعة ممثل قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى.

وأقام المواطن صلاح الدين محمد الجنحة رقم 22388 لسنة 56 ق ضد رئيس الوزراء لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالحه، وبعد مرافعة قضايا الدولة أمام محكمة جنح المعادى قضت ببراءة رئيس الوزراء مما نسب إليه.

وأقامت المواطنة نادية حسين الجنحة رقم 2752 لسنة 56 ق ضد وزير المالية لعدم تنفيذ حكم لصالحها وقضت محكمة جنح النزهة بإثبات ترك الدعوى المقامة وبراءة الوزير.

وكان لوزير الداخلية نصيب فى الدعاوى، حيث أقام كل من "دعاء شحات ومحمود صلاح" جنحتين ضده لعدم تنفيذ حكمين وقضت محكمتا جنح بولاق أبو العلا ومدينة نصر ببراءته فى الدعوى الثانية فيما ترك المدعى الخصومة فى الأولى.

وأقامت المواطنة مارسيل بطرس جنحة ضد وزير التربية والتعليم لامتناعه عن تنفيذ حكم وقضت محكمة جنح السيدة زينب برفض الدعوى وبراءة الوزير.