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بالصورة.. 21 عامًا على نوبل "عرفات ورابين وبيريز" للسلام

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بالصورة.. 21 عامًا على نوبل "عرفات ورابين وبيريز" للسلام بالصورة.. 21 عامًا على نوبل "عرفات ورابين وبيريز" للسلام
قبل 21 عامًا، فى 10 ديسمبر عام 1994، التقط كل من الزعيم الفلسطينى ياسر عرفات، ورئيس وزراء إسرائيل الأسبق إسحاق رابين، وشيمون بيريز، الذى كان حينها وزيرًا لخارجية الاحتلال، صورة تذكارية فى مدينة أوسلو، بمناسبة حصولهم على جائزة نوبل للسلام.

والتقطت وكالات الأنباء حينها صورة جماعية لرموز اتفاقية السلام، حاملين ميداليات جائزة نوبل، وذلك قبل أن يتم اغتيال رابين بعد أقل من عام من عمر هذه الصورة.


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عرفات ورابين وبينهما بيريز مع جوائز نوبل


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