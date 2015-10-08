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رئيس الوزراء يوجه بإعداد دراسة لتطوير مدارس النيل.. ويؤكد: التعليم أولويتنا

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رئيس الوزراء يوجه بإعداد دراسة لتطوير مدارس النيل.. ويؤكد: التعليم أولويتنا رئيس الوزراء يوجه بإعداد دراسة لتطوير مدارس النيل.. ويؤكد: التعليم أولويتنا
وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد دراسة اقتصادية شاملة لتطوير مدارس النيل والنهوض بها فى ظل التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماع عاجل بعد الأسبوع المقبل لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم الأسبوع المقبل لتحقيق المطالب العاجلة لمواجهة مشاكل مدارس النيل، واستعراض الدراسة الاقتصادية الشاملة لاعتماد لائحة مدارس النيل واقتصاديات المشروع بأكمله مع إنهاء كافة المشاكل التى يتعرض لها المشروع، خاصة أن هذه المدارس ذات جودة تعليمية رفيعة المستوى، لا سيما أنها تحصل على الرخصة من جامعة كمبريدج البريطانية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى، والدكتورة ميرفت الديب مستشار السيد رئيس الجمهورية، والدكتور سولافة جويلى مدير وحدة شهادة النيل الدولية، والدكتور محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى.

وأكد اسماعيل أن التعليم يحتل الأولوية القصوى فى برنامج المقرر تقديمه لمجلس النواب المقبل.
>هذا، وقد استعرض الاجتماع الرؤية المستقبلية لمشروع مدارس النيل حال النهوض به من عثرته خلال السنوات الخمسة المقبلة. وعرض القائمون على مدارس النيل تصورا شاملا بإمكانية التوسع فى إنشاء المزيد من المدارس لتصل إلى 14 مدرسة فى خمس سنوات.

ووجه رئيس الوزراء بإمكانية التوسع فى هذا المشروع وطالب المسئولين عن مدارس النيل بتقديم دراسة اقتصادية شاملة لخدمة هذا الغرض، خاصة أن هذا المشروع يقدم خدمة تعليمية متميزة لكافة فئات الشعب المصرى وتتوافق مع معايير التعليم الحديثة، كما وجه بدراسة إعطاء مزايا تفضيلية للمدارس الجديدة المقرر إنشائها تحت مسمى مدارس النيل.

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مصر 365

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