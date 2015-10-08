هيئة قناة السويس تحذر المواطنين من التعامل مع المواقع والصفحات المزيفة

أصدرت هيئة قناة السويس اليوم الخميس بيانا حذرت فية المواطنين من التعامل مع المواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعى المزيفة التى تذيع بيانات وأخبار كاذبة – بالإضافة إلى الإعلانات الوهمية عن التوظيف، وتؤكد على أن التعامل فى هذه الأمور لا بد وأن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس فقط وهـو: www.suezcanal.gov.eg.

وأشار البيان إلى أنه انتشرت فى الفترة الأخيرة ظاهرة انتحال بعض المواقع الإلكترونية وعدد من صفحات التواصل الاجتماعى على الإنترنت لاسم "هيئة قناة السويس" سواء باللغة العربية أو بلغات أجنبية، مما قد ينتج عنها نشر أخبار غير صحيحة عن الهيئة أو الإعلان عن وظائف خاليه بها وجمع معلومات عن المتقدمين دون علم الهيئة بذلك أو موافقتها مما يمثل انتهاكاً للقانون ، بانتحال صفة واسم "هيئة قناة السويس وما يترتب عن ذلك من إلحاق الضرر بها والمساس بمكانتها الاقتصادية فى الأوساط المحلية والدولية، ستقوم الهيئة باتخاذ التدابير القانونية اللازمة لمعاقبة المخالفين .