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بدء جلسة محاكمة 30 متهما بـ"خلية أوسيم الإرهابية" فى محاولة تفجير منزل قاضى

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بدء جلسة محاكمة 30 متهما بـ"خلية أوسيم الإرهابية" فى محاولة تفجير منزل قاضى بدء جلسة محاكمة 30 متهما بـ"خلية أوسيم الإرهابية" فى محاولة تفجير منزل قاضى
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت، ومحمد محمد النجدى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، نظر أولى جلسات محاكمة 30 متهما بخلية أوسيم الإرهابية والمتهمين بمحاولة تفجير منزل قاضى.

ونادت المحكمة على المتهمين فى بداية الجلسة لإثبات حضورهم، وبدأ أمين سر الجلسة "أحمد صبحى" تلاوة أمر الإحالة على المتهمين وهيئة الدفاع، وطلبت النيابة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

وأحالت نيابة شمال الجيزة تحت إشراف المستشار أحمد البقلى، 30 متهما من أعضاء "خلية أوسيم"، إحدى لجان "العمليات النوعية"، التابعة لجماعة الإخوان، المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية فى نطاق مركز أوسيم شمال الجيزة، منذ فبراير 2015 حتى مايو 2015 إلى محكمة الجنايات.

ونسبت النيابة إليهم تهم تنفيذ 6 تفجيرات أمام قسمى شرطة الوراق وأوسيم، وفروع لشركتين فى مجال الاتصالات، بمنطقة المهندسين، ومحل فطائر بمنطقة إمبابة، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 14 آخرين، فى مارس الماضى، كما اتهمتهم بتفجير خط الغاز، ووضع قنابل هيكلية أمام شركة الكهرباء، ومجلس المدينة، فى منطقة أوسيم، والشروع فى قتل سائق "ميكروباص"، بالاعتداء عليه لسماعه أغنية "تسلم الأيادى"، بالإضافة إلى الشروع فى قتل أمين شرطة.
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