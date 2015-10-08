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ضبط ربة منزل وابنتها تديران وكر دعارة داخل شقة فى أكتوبر

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ضبط ربة منزل وابنتها تديران وكر دعارة داخل شقة فى أكتوبر ضبط ربة منزل وابنتها تديران وكر دعارة داخل شقة فى أكتوبر
ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة القبض على ربة منزل وابنتها تديران شقة للدعارة بدائرة قسم ثانى 6 أكتوبر.

تلقى اللواء أمجد شافعى مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب إخطاراً يتهم ربة منزل وابنتها بإدارة شقة فى منطقة بيت العائلة بالحى السادس التابع لمدينة 6 أكتوبر، فداهمت قوة من قسم ثان بقيادة مأمورية العميد رأفت الحلوانى الشقة وضبطت المتهمتين "رجاء.ع" 49 سنة، وابنتها "سماح.ق"- 27 سنة- و"أميرة.س" ربة منزل و"محمد .د" 35 سنة راغب متعة، وحررت محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين.

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مصر 365