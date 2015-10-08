ضبط ربة منزل وابنتها تديران وكر دعارة داخل شقة فى أكتوبر

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة القبض على ربة منزل وابنتها تديران شقة للدعارة بدائرة قسم ثانى 6 أكتوبر.

تلقى اللواء أمجد شافعى مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب إخطاراً يتهم ربة منزل وابنتها بإدارة شقة فى منطقة بيت العائلة بالحى السادس التابع لمدينة 6 أكتوبر، فداهمت قوة من قسم ثان بقيادة مأمورية العميد رأفت الحلوانى الشقة وضبطت المتهمتين "رجاء.ع" 49 سنة، وابنتها "سماح.ق"- 27 سنة- و"أميرة.س" ربة منزل و"محمد .د" 35 سنة راغب متعة، وحررت محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين.