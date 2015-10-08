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ضبط طالبتين جامعيتين هاربتين من أسرتيهما تمارسان الدعارة فى شقة بالمهندسين

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ضبط طالبتين جامعيتين هاربتين من أسرتيهما تمارسان الدعارة فى شقة بالمهندسين ضبط طالبتين جامعيتين هاربتين من أسرتيهما تمارسان الدعارة فى شقة بالمهندسين
ضبطت مباحث آداب الجيزة، بإشراف اللواء طارق نصر مدير الأمن، فتاتين جامعيتين فى أحضان راغبى متعة من دولة خليجية يمارسون الجنس داخل شقة فى المهندسين، وأمر اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة بتحرير المحضر اللازم.

كان تلقى العميد عماد عكاشة، مدير مباحث آداب الجيزة، معلومات بتواجد فتاتين جامعيتين بكلية الآداب بإحدى الجامعات مع رجلين داخل شقة بالمهندسين، وذلك عن طريق تعارفهم عبر إحدى المقاهى بشارع جامعة الدول العربية .

وبعد التأكد من صحة المعلومات داهمت قوة ضمت كلا من العقيد محمود هويدى والمقدم تامر فاروق والرائدين محمد سعيد ومحمد دبوس والرائد أحمد مسعود رجال مباحث آداب الجيزة الشقة، وضبطت داخلها المتهمين الأربعة متلبسين بممارسة الرذيلة مقابل 800 جنيه للمتهمتين.

وبمواجهتهم اعترفوا بجريمتهم، وأضافت الفتاتان أن ظروفهما المادية والأسرية هى التى أوقعت بهما فى طريقهما المحرم بعد أن هربتا من أسرتيهما لخلافات أسرية مع ضغط دراستهم فى الجامعة فقررتا الاتجاه إلى هذا السلوك، تم التحفظ من داخل الشقة على مبالغ وأوقية ذكرية وخمور والملابس الداخلية والخارجية للمتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.
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مصر 365