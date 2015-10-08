ضبط 25 قضية إتجار مواد مُخَدِرة في السويس

صرح اللواء جمال عبدالبارئ، مدير أمن السويس، عن نجاح الحملة المُكثفة لضباط المباحث بكافة أحياء السويس، من ضبط:” عدد 25 قضية إتجار- عدد 25 مُتهم بحوزتهم 12 طُربة حشيش- و110 قطعة لجوهر الحشيش المُخدر” .

أضاف “عبدالبارئ”، في تصريحاتٍ خاصة، عن ضبط 19 قضية سلاح أبيض، بالإضافة إلى ضبط 19 مُسجل خطر، وخارج عن القانون في الحملات اليومية.

وأضاف أن تمكن رئيس وحدة البحث الجنائي بإدارة مرور السويس، من ضبط، المدعو “أحمد. أ”- لحام كهربائي، وذلك حال قيادته السيارة رقم 11030 ملاكي السويس، ذات “لوحات معدنية محلية الصنع”، ماركة “دايو لانوس” موديل 2000، وبحوزته رخصة تسيير للسيارة .

وتبين بالفحص، أن اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة المضبوطة، تخص سيارة ماركة “فولكس واجن”، فضلًا عن وجود لحامات بشاسية السيارة، واللوحات المعدنية الخاصة بها لوحات محلية “غير منصرفة”، من إدارة مرور السويس.

وإعترف التهم عند مواجهته، بأنه قام بالإتفاق مع، المدعو “محمود. غ”- مُوظف تسجيل الفحص الفني بإدارة مرور السويس، لاستخراج رخصة تسيير للسيارة، نظير مقابل مادي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6735 لسنة 2015 جنح قسم شرطة فيصل، وتم العرض على النيابة العامة، للتحقيق.