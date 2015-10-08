مُحافظ الأقصر يبحث مع القيادات الأمنية التنفيذية استعدادات الانتخابات البرلمانية

عقد محمد بدر، مُحافظ الأقصر، اجتماعًا مُوسعًا، لمناقشة إنهاء استعدادات انتخابات مجلس النواب، والتي ستجري منتصف أكتوبر الجاري بحضور كل من:” اللواء عادل مهران، سكرتير عام محافظة الاٌقصر- قيادات الشرطة والقوات المسلحة- رؤساء المدن ومديري المديريات” .

وجاءت تعليمات المُحافظ، لمسئول التربية والتعليم، ومسئول الشباب والرياضة بالمحافظة، بتجهيز كافة المدارس ومراكز الشباب المُستخدمة كمقار انتخابية من خلال توفير الإضاءات اللازمة، ومقاعد ومظلات بالأحواش لكبار السن، وتخصيص غرفة مؤمنة، لحفظ الصناديق بها في اليوم الأول لحين استكمالها.

وأكد “بدر”، على مسئولي مديرية الصحة، وهيئة الإسعاف، فضلًا عن ضرورة تواجد الأطباء بالوحدات الصحية، وتوزيع سيارات الإسعاف على المقار الانتخابية، وِفقًا لكثافة اللجان، ورفع درجة الاستعداد القصوى بمديريات التموين والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي .

وشدد “بدر”، على رؤساء المدن ومديري المديريات، أهمية الالتزام بالحيادية والقوانين الانتخابية، لتحقيق انتخابات ديمقراطية منظمة وسليمة، وضمان نزاهتها لأن هذا الحدث يراقبه العالم، ولذا لابد من أن تتم العملية الانتخابية بصورةٍ تليق بمكانة الأقصر، مُؤكدًا على أهمية تصوير وتوثيق أحداث الانتخابات، لردع كل من يروج الإشاعات والأكاذيب ممن يتربصون بمصر .

وأوضح سكرتير عام محافظة الأقصر، أنه سيتم تزويد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وغرف عمليات المدن والمراكز والمقار الانتخابية، بخطوط إتصال لاسلكية إلى جانب التليفونات الأرضية، فضلًا عن شبكة المحمول الداخلية، وذلك لضمان سهولة الربط والتواصل فيما بينها، كما سيتم إزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين الواقعة في نطاق المقار الانتخابية، لتسهيل تأمينها، ومنع أي أعمال شغب، كما سيتم توفير أتوبيسات لنقل الناخبين للمقار الانتخابية البعيدة، ومن المقرر الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية وتعقيمها من قبل الحماية المدنية لتسلم للقوات المسلحة قبل موعد الانتخابات بـ 48 ساعة .

ويذكر أن انتخابات مجلس النواب لعام 2015م، تُقام بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى على مدار يومي 18- 19 من أكتوبر الجاري، وقد استعدت محافظة الأقصر بـ173 مَقرًا انتخابيًا، و274 لجنة فرعية لاستبقال الناخبين ويتنافس 91 مرشحًا على 6 مقاعد فردية بدوائر المحافظة .