حبس عاطلين انتحلا صفة ضباط شرطة للاستيلاء على حقيبة نقود من موظف بعابدين

أمرت نيابة عابدين بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بانتحال صفة رجلى شرطة وسرقة مرتبات العاملين بوكالة أنباء عقب قيام موظف بصرفها من أحد البنوك، وضبط بحوزة المتهمين السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، بالإضافة إلى المبلغ المالى المستولى عليه.

كان تلقى رئيس مباحث قسم شرطة عابدين بلاغًا من "ر.ف"، موظف بوكالة أنباء، أفاد فيه أنه عقب صرفه مرتبات العاملين بالوكالة من أحد البنوك التابعة لدائرة القسم وأثناء سيره بالشارع فوجئ بسيارة يستقلها شخصان ادعيا أنهما ضابطا شرطة وأجبراه على ركوب السيارة ثم استوليا منه على حقيبة النقود وتركاه وفرا هاربين وعندما حاول التعلق بالسيارة سقط أرضًا، مما أسفر عن إصابته بعدة جروح.

وبإجراء التحريات تبين أن مرتكبى الواقعة كل من "ع.ع" و"ا.ط" عاطلين، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما وضبط السيارة المستخدمة فى الحادث، وضبط بحوزة المتهم الأول سلاح نارى مبلغ بسرقته، واعترف المتهمان أنهما اعتادا انتحال صفة ضابطى شرطة للنصب على المواطنين، فأخطر اللواء فحرر محضر بالواقعة وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.