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حبس عاطل وحلاق 4 أيام لحيازتهما أقراصا مخدرة وهيروين بالبساتين

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حبس عاطل وحلاق 4 أيام لحيازتهما أقراصا مخدرة وهيروين بالبساتين حبس عاطل وحلاق 4 أيام لحيازتهما أقراصا مخدرة وهيروين بالبساتين
أمرت نيابة البساتين بحبس عاطل وحلاق، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بحيازة 6 آلاف قرص مخدر وكمية من مخدر الهيروين بلغ وزنها 200 جرام، ووجهت لهما النيابة تهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين "ح.ع" عاطل و"م.م" حلاق يتاجران بالمواد المخدرة، وبإخطار اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة كلف رجال المباحث بسرعة ضبطهما، فتم إعداد كمين لهما والقبض عليهما وبحوزتهما 6 آلاف قرص مخدر و200 جرام هيروين.

واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فتمت إحالتهما إلى النيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.

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مصر 365