السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل يتاجر فى الأقراص المخدرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "أحمد ع م" عاطل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة قسم أول سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين طارق مختار حمودة، ومحمد أحمد عبد العزيز بأمانة سر طه حسين.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث من أحد المصادر السرية، عن قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم وترويجها على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 3 علب من الأقراص المخدرة ترامادول، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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