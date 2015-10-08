أخبار عاجلة

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل يتاجر فى الأقراص المخدرة بسوهاج

Google+ Print
السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل يتاجر فى الأقراص المخدرة بسوهاج السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل يتاجر فى الأقراص المخدرة بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "أحمد ع م" عاطل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة قسم أول سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين طارق مختار حمودة، ومحمد أحمد عبد العزيز بأمانة سر طه حسين.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث من أحد المصادر السرية، عن قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم وترويجها على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 3 علب من الأقراص المخدرة ترامادول، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365