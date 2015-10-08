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مرور الجيزة يضبط 6217 مخالفة لسيارات خلال شهر سبتمبر الماضى

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مرور الجيزة يضبط 6217 مخالفة لسيارات خلال شهر سبتمبر الماضى مرور الجيزة يضبط 6217 مخالفة لسيارات خلال شهر سبتمبر الماضى
شنّ ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، خلال شهر سبتمبر الماضى، عدة حملات مرورية، على مختلف شوارع وميادين المحافظة، استهدفت بشكل خاص قائدى الدراجات النارية.

وأسفرت جهود الحملات التى أشرف عليها اللواء مجدى إسماعيل، مدير مرور الجيزة، عن ضبط 1538 مخالفة مرورية لدراجات بخارية منها تم ضبط 495 مخالفة لدراجات بدون لوحات معدنية، وتم حجز 87 دارجة بدون ترخيص وتم ضبط 956 توك توك مخالفا.

كما ضبط رجال المرور 6217 مخالفة مرورية متنوعة للعديد من السيارات منها تم ضبط 1994 مخالفة رخص بدون قيادة و1947 مخالفة بدون تسيير وتم حجز 2176 سيارة.

كما أسفرت الحملات المرورية عن ضبط 495 مخالفة لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة لها أعلى الطرق السريعة المؤدية لمحافظة الجيزة و138 مخالفة بيئة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تجاه كافة المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصر 365