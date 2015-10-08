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حجز مقاول وعاطلين متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار بالدرب الأحمر

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حجز مقاول وعاطلين متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار بالدرب الأحمر حجز مقاول وعاطلين متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار بالدرب الأحمر
قررت نيابة الدرب الأحمر، بإشراف المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بحجز مقاول وعاطلين على ذمة تحريات المباحث، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار بالدرب الأحمر، وتم ضبطهما وبحوزتهما أدوات الحفر.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بقيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار بالعقار رقم 22 زقاق الكرمانى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتمكنت من ضبط مقاول وعاطلين وبحوزتهما (2 أزميل، سلم خشبى، 3 جراكن، عتلة) وعثر على حفرة بعمق 10 أمتار.

وبمناقشتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار باستخدام المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.
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