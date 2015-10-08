ضبط صحفى مزيف تمكن من خداع مسئولى وزارتى التعليم والتنمية المحلية

فى واقعة متكررة ضبط رجال مباحث الأموال العامة شخصا انتحل صفة صحفى بإحدى الصحف القومية الكبرى، وخدع مسئولين فى وزارتى التربية والتعليم والحكم المحلى وأحالوه إلى النيابة فقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء طارق الأعصرمدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة معلومات تتهم "عصام.ع" 35 سنة بانتحال صفة صحفى كبير فى إحدى الصحف القومية، وتردده على مسئولى وزراتى التربية والتعليم والحكم المحلى ومكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، واستغلال نفوذه فى تقديم خدمات نظير مبالغ كبيرة من المواطنين.

المعلومات أكدها بلاغ من المواطن "عصام.أ" اتهم فيه المذكور بالحصول منه على 3 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل نقل ابنته إلى إحدى المدارس التابعة لإدارة الوراق التعليمية.

تشكل فريق بحث وضع خطة برئاسة العميد مروان حبيب مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ، وبعد تقنين الإجراءات فنيا وقانونيا ورصد محادثات هاتفية بين المبلغ والمتهم تمكن العقيد محمد عبدالله والمقدم علاء رحمو مفتشى الإدارة من ضبطه وبحوزته كارنيهات وشهادات جامعية مزورة، وبمواجهته اعترف بما هو منسوب إليه، وأضاف أن قوة شخصية وذكاءه فى إقناع الآخرين جعل مديرى مكاتب الوزراء يستقبلونه بصورة لائقة.

وبعرض المتهم على المستشار مصطفى توفيق رئيس نيابة الوراق بعد التحقيق معه بواسطة المستشار محمد هانى وكيل النيابة أمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.