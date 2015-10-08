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صاحب المطعم مزق جسد شقيقه بسبب الخلاف على المحل فى الجيزة

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صاحب المطعم مزق جسد شقيقه بسبب الخلاف على المحل فى الجيزة صاحب المطعم مزق جسد شقيقه بسبب الخلاف على المحل فى الجيزة
أنهى صاحب مطعم فول بالجيزة حياة شقيقه بـ 13 طعنة، نتيجة خلافات مالية بينهما على المحل، وألقت قوة القبض عليه وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا بالعثور على جثة "كريم . ع"- 40 سنة صاحب مطعم فول داخل شقته بالجيزة مصابا بطعنات فى أنحاء متفرقة من جسده، وبنقلها إلى المستشفى تشكل فريق بحث ترأسه العميد طارق حمزة مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة .

توصلت تحريات فريق البحث إلى أن آخر مشاهدة للمجنى عليه كانت برفقة شقيقه "تامر" - 34 سنة - وحدثت خلافات بينهما بسبب رغبة القتيل فى إنهاء عمل شقيقه بالمحل الذى تركه لهما والدهما، ما أدى إلى تشاجرهما، وعندما حاول المجنى عليه ضرب شقيقه بمطواة أخذها منه وسدد له بها 13 طعنة فى الصدر والظهر والبطن وفر هاربا.

ألقت قوة ترأسها المقدم علاء فتحى رئيس مباحث قسم الجيزة، القبض على المتهم وأقر بارتكاب الواقعة وقرر أن شقيقه حاول طعنه فأخذ منه المطواة وقتله بها، وبإحالته إلى نيابة قسم الجيزة تولت معه التحقيق برئاسة المستشار محمود عابدين .
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مصر 365