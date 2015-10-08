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تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شخص بعد تعذيبه إلى 9 ديسمبر

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تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شخص بعد تعذيبه إلى 9 ديسمبر تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شخص بعد تعذيبه إلى 9 ديسمبر
أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، محاكمة كل من "على .ف"، و "محمد .ع"، و"أحمد .م"، و "أحمد.ج"، و "مينا .ع" فى اتهامهم بقتل شخص بعد تعذيبه، وجلب مخدرات، لجلسة 9 ديسمبر القادم، لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار مكرم محمد عوا، وعضوية كل من المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم، وأمانة سر محمد علاء الدين حمزة، و محمد طه.

كان المتهمون والمجنى عليه، جلبوا كرتونة أقراص مخدرة فى يونيو 2013 وبعد أن باعها المجنى عليه رفض تسليم المتهمين الأموال فخطفوه وعذبوه وألقوه من الطابق الخامس، ما أسفر عن وفاته.
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