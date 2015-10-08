القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات بالسويس

أعلنت مديرية أمن السويس عن ضبط أحد أخطر التشكيلات العصابية التى تخصصت فى خطف حقائب السيدات بجميع أحياء المحافظة، كما تم ضبط شركة تزاول نشاطا غير قانونى فى الاستيراد والتصدير.

أصدر اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس تعليمات لإدارة البحث الجنائى بقيادة العميد محمد والى والعميد محمد شرباش بسرعة ضبط التشكيلات العصابية، وأسفرت الحملة عن ضبط تشكيل مكون من "هاشم. أ" و"عماد. ا" و"غريب. س" متهمين فى ارتكاب عدد 11 واقعة خطف حقائب من السيدات بالطرق العامة.

كما تم ضبط دراجة بخارية "بدون لوحات" بمنزل أحد المتهمين يستخدمها فى ارتكاب جرائمه بالاشتراك مع المتهمين سالفى الذكر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال قسم السويس بتاريخه وجارى العرض على النيابة العامة.

كما وردت معلومات لقسم جرائم الأموال العامة بإدارة البحث الجنائى أكدتها التحريات السرية مفادها قيام كل من "أيمن. ط " 40 سنة و"أسامة. أ" 30 سنة بتزوير شهادات المنشأ لبعض السلع المستوردة من دولة الصين والغير مطابقة للمواصفات المصرية وتغيير بلد المنشأ لإيهام عملائهما من الشركات بأنها بضائع صناعة (إيطالية أو أمريكية أو أوكرانية) على غير الحقيقة للتربح.

تم ضبط المتهمين سالفى الذكر وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى التزوير، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال قسم مباحث الأموال العامة، وجارى العرض على النيابة العامة.