قبل #قمة_الجوهرة، هل يلعب الأخضر السعودي بمهاجم آخر بجانب السهلاوي؟

لا صوت يعلو فوق صوت الفنيات قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة المرتقبة بين منتخب السعودية ونظيره الإماراتي في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 على ملعب الجوهرة المشعة.

الجميع ينتظر التشكيلة الرسمية التي سيلعب بها الهولندي بيرت فان ميرفيك المدير الفني للأخضر السعودي، الرجل الذي اتهمه البعض بالتحفظ والمبالغة في الدفاع، خلال المباراة الماضية أمام ماليزيا، لتزيد الحيرة قبل قمة الجوهرة، لأن الجماهير السعودية بمختلف ألوانها لا تريد فقط الثلاث نقاط، بل تطمح إلى أداء مشرف وعرض كروي رفيع المقام من البداية للنهاية.

مهاجم أم اثنين؟

هل يلعب الأخضر بثنائي هجومي في الأمام، أم يكتفي بمهاجم واحد وآخر على الدكة؟ هذا هو السؤال الفني الرئيسي الذي يمثل الشغل الشاغل لكافة العقول الكروية في المملكة، مع التسليم بأن مهمة المهاجمين ستكون محورية بالنسبة للسعودية أمام الإمارات، لأن كرة القدم في النهاية تدور حول الأهداف.

"السهلاوي، فلاتة، هزازي، الغامدي"، رباعي الهجوم الذي تم توجيه الدعوة له للمشاركة في التصفيات، وإذا عدنا إلى لغة الأرقام، سندرك فورا أنهم جميعا يعانون من البداية السيئة هذا الموسم، فالرباعي خارج قائمة الهدافين، ومجموع أهدافه معا يصل إلى هدفين فقط في بطولة دوري جميل لهذا الموسم.

الرهان الثنائي

تؤكد كل المؤشرات وجود السهلاوي أساسيا، مهاجم النصر صاحب مستوى مميز في المباريات الكبيرة، ويجيد لعب دور البطل مع المنتخب مؤخرا.

يبقى الاختيار بين الثلاثي الآخر، شارك الغامدي في 32 دقيقة فقط بالدوري، بينما هزازي في 16 دقيقة، وبالتالي يفتقد الثنائي إلى حساسية المباريات، أما مختار فلاتة فلعب لمدة 100 دقيقة، وسجل هدف واحد أيضاً مثل الغامدي، لكنه يتفوق في المشاركة المستمرة، والرغبة في التسديد المستمر على المرمى، 5 تسديدات لفلاتة مقابل تسديدتين فقط للغامدي.

بالتالي إذا وضعنا لاعب آخر بجوار السهلاوي، سيكون الأقرب للبدأ هو مختار فلاتة، حيث يلعب مهاجم النصر في الامام داخل منطقة الجزاء، ويتحرك لاعب الاتحاد خلفه أمام خط الوسط، لأنه سريع وخفيف الحركة، مثل ثنائية تيفيز، موراتا مع يوفنتوس في الموسم الماضي.

الخطة "ب"

تعتمد الكرة الحديثة على السيطرة المطلقة، لذلك خط الوسط هو الأهم خلال التسعين دقيقة، وأمام منتخب قوي مثل الإمارات، يحتاج الاخضر إلى حيازة الكرة، والحصول على الافضلية في منطقة الارتكاز، لذلك من الممكن التضحية بالمهاجم الثاني، في سبيل تقوية منطقة المنتصف، بثنائي محوري وثلاثي متقدم خلف السهلاوي في الأمام.

تيسير الجاسم، سلمان المؤشر، ويحيى الشهري، أفضل توليفة ممكنة للبدأ مع السهلاوي، رفقة ثنائي الارتكاز، الخيبري والفرج أمام خط الدفاع، من أجل مواجهة هجوم الأبيض الإماراتي، وزيادة الحلول الهجومية في الثلث الأخير من الملعب، والفيصل في النهاية بين أقدام اللاعبين.