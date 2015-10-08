بعد بلاتر.. لجنة القيم بالفيفا توقف بلاتيني وفالكه

(إفي): أوقفت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس مؤقتا ولمدة 90 يوما كلا من رئيس الفيفا جوزيف بلاتر، ونائب الرئيس ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ميشيل بلاتيني، والسكرتير العام للاتحاد الدولي جيروم فالكه.

وقد يتسع النطاق الزمني لهذه العقوبات، المفروضة في إطار تحقيق يجريه الاتحاد الدولي بشأن مزاعم فساد، لفترة أخرى لا يجب أن تزيد عن 45 يوما.

وكان الكوري الجنوبي تشونج مونج جون، نائب رئيس الفيفا السابق والطامح لخلافة بلاتر في الرئاسة -مثله مثل بلاتيني-، قد أوقف مؤخرا لستة أعوام، فيما فرضت عليه غرامة مالية بلغت قيمتها مائة ألف فرانك سويسري.