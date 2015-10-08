برشلونة: نيمار سيجدد عاجلا أو أجلا ولا نريد إدخال نوليتو في مشاكل

أوضح نادي برشلونة موقفه من العديد من القضايا المتعلقة بالنادي في الفترة الأخيرة وعلى رأسها تجديد عقد نيمار دا سيلفا والتعاقد مع بعض اللاعبين الجديد لتدعيم قائمة الفريق.

ويعاني بشلونة من نقص حاد في قائمة الفريق بسبب موجة الإصابات التي ضربتهم بالإضافة لعدم قيد الصفقات الجديدة بسبب العقوبة الموقعة عليهم من الفيفا، والتي انتهت بنهاية الصيف المنصرم.

روبرت فيرنانديز المدير الرياضة لبرشلونة تحدث لإذاعة "كادينا سير" وأوضح موقف الفريق الكتالوني من كل القضايا.

وكل ما يلي على لسان روبيرت فيرنانديز.

"مفاوضاتنا مع نيمار لتجديد عقده لم تتوقف، وسنصل معه إلى اتفاق نهائي عاجلا أو أجلا لتجديد عقده، فلا يمكننا أن نفرط في ثاني أفضل لاعب بالعالم بعد ليونيل ميسي".

تعويض شابي

"رحيل شابي أحث فراغا كبيرا في قائمة الفريق بكل تأكيد، لكننا نملك العديد من اللاعبين الجيدين في هذا المركز مثل رافينيا ألكانتارا، لكن من سوء الحظ أنه تعرض لإصابة ولن يلعب هذا الموسم مجددا".

إصابة ميسي

"علاج ليونيل ميسي يسير بشكل رائع، ولن نتعجل في عودته حتى يصبح جاهزا بشكلا كامل".

التعاقدات الجديدة

"يريد لويس إنريكي أن يدعم قائمة الفريق ببعض الأسماء الجديدة، وسنحاول فعل ذلك خلال شهر يناير القادم".

"كوتينيو؟ هو لاعب كبير وذو إمكانيات رائعة، ولكننا نتابع أيضا العديد من اللاعبين الأخرين".

"نوليتو؟ هو لاعب رائع أيضا ويتواجد مع منتخب إسبانيا، لكننا لا نريد الحديث عن هذا الأمر في الوقت الراهن لأنه مازال يرتبط بعقد مع سيلتا فيجو والحديث عنه قد يوقعه في مشاكل".