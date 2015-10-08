بوجبا يغادر معسكر فرنسا بسبب إصابة الكاحل

(إفي): غادر لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا اليوم الخميس معسكر منتخب (الديوك) بسبب إصابته بالتواء في الكاحل الأيمن، وسافر إلى مدينة تورينو الإيطالية لمواصلة تعافيه.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن اللاعب قد أصيب خلال تدريبات أمس الأربعاء، وخضع اليوم لأشعة رنين مغناطيسي أكدت الإصابة.

وتم استدعاء اللاعب في قائمة فرنسا لخوض مباراتين وديتين أمام أرمينيا الليلة في نيس، والدنمارك الأحد المقبل في كوبنهاجن.

وإزاء استحالة مشاركته في ظل هذه الآلام، قرر المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب سفره إلى ناديه يوفنتوس الإيطالي "فورا"، بحسب بيان الاتحاد.