مدرب البرتغال عن رونالدو: أتمنى أن يحضر معه حذاء الأهداف

أبدى فيرناندو سانتور مدرب البرتغال رغبته في الوفوز على الدنمارك في المباراة المقبلة من تصفيات يورو 2016 بفرنسا، لضمان التأهل بشكل رسمي.

ويلتقي منتخب البرتغال مع نظيره الدنماركي مساء الخميس على أرض رفقاء كريستيانو رونالدو.

سانتوس قال في تصريحات نقلتها صحيفة "أبولا" البرتغالية: "سنلعب مباراة الدنمارك على الفوز وليس التعادل، وسنحاول تسجيل العديد من الأهداف".

البرتغال يحتاج لنقطة التعادل فقط من أجل الصعود النهائي ليورو 2016.

سانتوس أتبع: "أتمنى أن يسجل رونالدو عديد من الأهداف خلال المباراة، وأن يكون قد أحضر الحذاء الذي يسجل به الأهداف الكثيرة معه".

وأضاف "تسجيل الأهداف هو أفضل ما يستطيع رونالدو القيام به، فيمكنه التسجيل من اليمين ومن اليسار ومن كل مكان في الملعب.