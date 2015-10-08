ضبط عاطلين وبحوزتهما 2000 قرص مُخدر في قنا‎

تمكنت وحدة مباحث أبوتشت، من ضبط عاطلين وبحوزتهما 2000 قرص مُخدر، وعددٍ من الطلقات النارية بقرية الكرنك بأبوتشت.

وكان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا، يفيد بضبط كمية من الأقراص المخدرة بأبوتشت.

وكشفت تحريات العقيد أيمن فتحي، رئيس مباحث المديرية، عن قيام قوةٍ أمنية من مباحث المركز، بضبط كلًا من: “إبراهيم. ر. أ”، و”علي. أ. م”، عاطلين، وبحوزتهما 2000 قرص مُخدر، وسلاح ناري، وعددٍ من الطلقات النارية.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.