أخبار عاجلة

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط عاطلين وبحوزتهما 2000 قرص مُخدر في قنا‎

Google+ Print
ضبط عاطلين وبحوزتهما 2000 قرص مُخدر في قنا‎ ضبط عاطلين وبحوزتهما 2000 قرص مُخدر في قنا‎

صورة أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث أبوتشت،  من ضبط عاطلين وبحوزتهما 2000 قرص مُخدر، وعددٍ من الطلقات النارية بقرية الكرنك بأبوتشت.

وكان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا، يفيد بضبط كمية من الأقراص المخدرة بأبوتشت.

وكشفت تحريات العقيد أيمن فتحي، رئيس مباحث المديرية، عن قيام قوةٍ أمنية من مباحث المركز، بضبط كلًا من: “إبراهيم. ر. أ”، و”علي. أ. م”، عاطلين، وبحوزتهما 2000 قرص مُخدر، وسلاح ناري، وعددٍ من الطلقات النارية.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا