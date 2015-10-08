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محام بـ"أحداث الوزراء" يطلب مناقشة موكله.. والقاضى:"ممكن يعمل عليا مجنون"

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محام بـ"أحداث الوزراء" يطلب مناقشة موكله.. والقاضى:"ممكن يعمل عليا مجنون" محام بـ"أحداث الوزراء" يطلب مناقشة موكله.. والقاضى:"ممكن يعمل عليا مجنون"
تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، لطلبات أعضاء الدفاع فى إعادة محاكمة 81 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء.

وطلب دفاع المتهم رقم 105 حاتم نصر حسين، ندب خبير اجتماعى، كما طلب دفاع المتهم رقم 239 محمد إبراهيم ندب خبير أيضًا للمتهم، كما طلب دفاع المتهم رقم 154 شهادة أحد رجال الشرطة، كما طلب دفاع المتهم 177 محمد جمعة أبو طالب حيث طلب استخراج شهادة بسبب وجود عاهة عقلية لديه، وطلب مناقشة المتهم أمام المحكمة لبيان ذلك، فداعبه القاضى قائلا "أنا ممكن أناقشه فيعمل عليا مجنون"، وهو ما أثار ضحكات الموجودين بالقاعة.

وقالت المحامية الحاضرة عن المتهم رقم 252 ضم تقرير الطب الشرعى رقم 318 لسنة 2011 لأنه منوه عنه بالتحقيقات وهو ما يثبت أن المتهم تعرض للتعذيب بتحقيقات الأمن، وتم الاعتداء عليه بماسورة حديدية، وطلبت إخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، معللة ذلك بأن المتهمين لا يعاملون بشكل آدمى داخل السجن، وأن سجن طرة يمنع الزيارات عنهم بمحبسهم، داخل سجن طرة مشدد.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

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مصر 365