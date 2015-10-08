سقوط عاطلين بحوزتهما 2000 قرص مخدر وسلاح نارى فى أبو تشت بقنا

ألقت قوة أمنية بمركز أبو تشت بفنا، بإشراف العقيد أحمد فجر، رئيس فرع البحث الجنائى، القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة وسلاح نارى بدون ترخيص قبل ترويجها على عملائهما.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبو تشت، يفيد تمكن قوة أمنية بقيادة النقيب أحمد ناصر خلف الله، معاون وحدة مباحث أبو تشت، من ضبط "إبراهيم.ر.ا"، و"على.ا.م" عاطلين، بحوزتهما 2000 قرص مخدر وسلاح نارى عبارة عن فرد روسى وطلقات نارية.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.