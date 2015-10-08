أخبار عاجلة

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط عاطلين بحوزتهما 2000 قرص مخدر وسلاح نارى فى أبو تشت بقنا

Google+ Print
سقوط عاطلين بحوزتهما 2000 قرص مخدر وسلاح نارى فى أبو تشت بقنا سقوط عاطلين بحوزتهما 2000 قرص مخدر وسلاح نارى فى أبو تشت بقنا
ألقت قوة أمنية بمركز أبو تشت بفنا، بإشراف العقيد أحمد فجر، رئيس فرع البحث الجنائى، القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة وسلاح نارى بدون ترخيص قبل ترويجها على عملائهما.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبو تشت، يفيد تمكن قوة أمنية بقيادة النقيب أحمد ناصر خلف الله، معاون وحدة مباحث أبو تشت، من ضبط "إبراهيم.ر.ا"، و"على.ا.م" عاطلين، بحوزتهما 2000 قرص مخدر وسلاح نارى عبارة عن فرد روسى وطلقات نارية.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365