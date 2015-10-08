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ضبط 14 برميل لبن منتهى الصلاحية و2000 لتر سولار مدعم فى حملة بقنا

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ضبط 14 برميل لبن منتهى الصلاحية و2000 لتر سولار مدعم فى حملة بقنا ضبط 14 برميل لبن منتهى الصلاحية و2000 لتر سولار مدعم فى حملة بقنا
تمكنت مباحث بقنا برئاسة العقيد حازم القاضى، من ضبط عامل وبحوزته 14 برميل لبن منتهى الصلاحية، كما تمكنت من ضبط 2000 لتر سولار بحوزة عامل فى مركز قوص جنوب المحافظة.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير مباحث المديرية، يفيد تمكن الرائد خالد عبدالناصر بضبط "محمود ع م " 32 عاماً عامل وبحوزته 14 برميل بلاستيك، وزنت 1400 كيلو لبن منتهى الصلاحية، ومجهولة المصدر، تحرر محضر 9167 جنح قنا.

كما تم ضبط "أبوالسعود .م.م" وبحوزته 2000 لتر من السولار المدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بقنا، جارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365

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