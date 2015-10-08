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أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتورطين فى واقعة انفجار محيط قسم الأزبكية

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أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتورطين فى واقعة انفجار محيط قسم الأزبكية أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتورطين فى واقعة انفجار محيط قسم الأزبكية
تكثف أجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط المتورطين فى واقعة انفجار عبوة ناسفة بمحيط قسم الأزبكية، مما أدى إلى حدوث تلفيات بإحدى سيارات الشرطة ودراجة نارية وإصابة شخصين وتم نقلهم للمستشفى.

كان اللواء جمال حلاوة، مدير الدفاع المدنى بالقاهرة، تلقى إخطارًا من غرفة النجدة بسماع دوى انفجار عالٍ بمحيط قسم الأزبكية، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات وبصحبتهم أجهزة كشفية وكلاب مفرقعات للوقوف على ملابسات الحادث.

وأظهرت التحريات انفجار عبوة ناسفة أدت إلى وقوع تلفيات بسيارة الشرطة ودراجة بخارية دون حدوث أى تلفيات أو خسائر بالقسم.
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مصر 365